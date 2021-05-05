Реперка alyona alyona здивувала шанувальників свіжими пародіями

Українська реперка alyona alyona продовжує тролити зірок. Артистка показала нові фотопародії на публічних особистостей.

Так, цього разу alyona alyona повторила образ американської репереки Карди Бі і постала у кадрі топлес з незвичайною зачіскою і висунутим язиком.

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"Коли людей визначають по знаку Зодіаку – я чую шум. Мій зодіакальний знак – Близнюки. Зірки говорять, що я допитлива, ерудована, темпераментна і невтомна", – прокоментувала зірка фото.

Крім цього, артистка потролила Дмитра Гордона. Вона одягла спортивну форму і зимові рукавиці замість тренувальних рукавичок.

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