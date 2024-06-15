"А в моїм серці музика грає": Роман Скорпіон вкотре закрутив роман

14-го червня український співак Роман Скорпіон презентував новий сингл "А в моїм серці музика грає". Він суттєво відрізняється за звучанням від попередніх хітів.

Роман Скорпіон показав ліричну роботу у парі з невідомкою. Дивіться ролик "А в моїм серці музика грає" на YouTube.

До слова: Гімн незламного кохання: DIBROVA та Олена Тополя презентують новий трек "Хочеш"

Ця пісня про справжнє щире кохання від якого співає душа.

У пісні є рядки, що характеризують основний меседж – "довіряти з тобою навчились, без довіри любові нема". Інколи люди шукають своє щастя не слухаючи серця. Щоб мати щастя, в першу чергу себе і йти за покликом душі та серця. Розуміти, що потрібно саме тобі і чого ти найбільше бажаєш, від чого справді будеш щасливим. Тому цією піснею я хочу підкреслити головне – треба вміти слухати себе і своє серце, бо воно є ключем до нашого щастя і зробити гірше нам точно не бажає, – наголошує співак.

Роман Скорпіон також поділився подробицями створення треку. Адже це вже другий варіант пісні.

Спершу вона звучала зовсім інакше і навіть було знято на неї кліп. Але одного ранку я прокинувся і в моїй голові лунала абсолютно інша мелодія, яка була ідеальним втілення того, що я хотів передати в цій пісні. Так і з’явилась пісня, яку ви зараз можете почути, – зазначив він.

Разом з треком відбулась також презентація кліпу, режисером якого став Антон Пільноватих, спільно з яким вже було створено відеороботи на пісні "Океан" і "Солдат". Як зазначає сам співак, ця пісня не схожа ні на жодну з пісень його репертуару.

І справжні фани відразу це відчують.

Я давно хотів дещо змінити вектор звучання моїх пісень. Трек "А в моїм серці музика грає" стане відправною точкою в цьому. Впевнений, що мої прихильники полюблять цю пісню, як полюбив її я, – розповідає він.

Варто знати: Новий період у творчості: LAUD презентував свій третій альбом "Пробудження"