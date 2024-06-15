Музика, яка виходить за рамки хіт-парадів: KALUSH презентував сольний альбом

Новий альбом "Для душі" від KALUSH пропонує слухачам зануритися у глибину емоцій та особистих переживань фронтмена. Цей альбом не є спробою створити хіти для радіо чи музичних чартів.

Це добірка пісень, які втілюють душевний стан та власне бачення музики Олега Псюка. Читайте у матеріалі Радіо Максимум, як відреагували поціновувачі творчості гурту.

До слова: З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"

Головною композицією альбому стала пісня "Тебе не попустить". За словами фронтмена, трек описує його спосіб мислення: "Якщо я цього не маю, то і ти не можеш мати".

Заздрість – це деструктивна енергія, яка не може призвести до чогось хорошого. Якщо ви негативно ставитеся до успіху інших, значить, ви цього собі теж не хочете і не отримаєте. А якщо екстраполювати цю енергію на реальні дії, то можна зрозуміти, що будь-яка "неможлива" ціль – можлива, – розповідає виконавець.

Альбом "Для душі" – це своєрідне віддзеркалення такої філософії. Кожна пісня – це можливість зануритися у світ, де немає місця заздрощам, а є тільки справжні емоції та особисті переживання.

Назва альбому повністю описує те, що всередині. Це чисто пісні, які мені подобаються. Деякі з них абсолютно антихітові й не можуть бути в чартах в наші дні. І саме тому вам варто їх послухати. Бо це щось нове, від мене особисто, – коментує альбом фронтмен гурту KALUSH.

Реакція мережі:

"Цей чоловік дуже росте як в плані творчості так і духовно. Пишаюсь та поважаю цю мужність та силу! Ми з тобою, чоловіче!"

"ЙООООЙ!!!! Мене давно вже так не качало. Тей самий розрив від Калуша, який всі чекали! Це просто розрив!!!!"

"Для любителів старого і доброго пісня саме то!!! Качає однозначно"

"Це той Kalush який був на початку!!!! Супер!!!"

"Це афігенно! Який же вайб, енергетика. Імба, побільше би такого"

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