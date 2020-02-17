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Реперка alyona alyona в купальнику похизувалася гнучкістю: фото

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alyona alyona - фото 1
alyona alyona / instagram

Зірка українського хіп-хопу alyona alyona насолоджується канікулами на острові Балі в Індонезії. І пишнотіла красуня відмінно проводить час та радує шанувальників ефектними кадрами. Крім того, дівчина зізналася, що в цьому райському містечку їй захотілося позайматися йогою.

Так, реперка alyona alyona поділилася результат тренування на своїй сторінці в Instagram. Артистка в закритому чорному купальнику позувала на зеленій галявині, показавши кілька ефектних асан з йоги, серед яких була й "собака мордою вниз".

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На останньому фото дівчина просто лежить на килимку на спині, розкинувши руки і ноги. "Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", – прокоментувала знімки alyona alyona.

Реперка alyona alyona в купальнику похизувалася гнучкістю: фото - фото 386534

Реперка alyona alyona в купальнику похизувалася гнучкістю: фото - фото 386536

Реперка alyona alyona в купальнику похизувалася гнучкістю: фото - фото 386537

Реперка alyona alyona в купальнику похизувалася гнучкістю: фото - фото 386538

Реперка alyona alyona в купальнику похизувалася гнучкістю: фото - фото 386535

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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