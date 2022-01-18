Репер Томмі Кеш показав концепт дивана IKEA у формі буханців хліба

Естонський репер Томмі Кеш показав незвичайний диван Loafa (loaf у перекладі з англійської – буханець, sofa – диван). Його дизайн розробила канадська художниця Габ Буа.

За словами виконавця, IKEA випустить диван у формі буханців хліба, якщо користувачі залишать під дописом понад 10 тисяч коментарів. За 23 години після публікації набралося понад 117 тисяч лайків та понад 11 тисяч коментарів. Проте IKEA поки що не підтвердила колаборацію з репером.

І ще: Зірка серіалу ДРУЗІ назвала свою найбільш невдалу стрижку

На опублікованій фотографії в Instagram Томмі Кеш сидить на дивані у капцях, схожих на батони хліба. Ці капці у березні минулого року увійшли до спільної колекції репера з модним будинком Maison Margiela.

Читайте також: Стрижка під горщик: Святослав Вакарчук показав, як виглядав у 19 років