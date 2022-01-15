Стрижка під горщик: Святослав Вакарчук показав, як виглядав у 19 років

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вирішив згадати перший концерт колективу. 46-річний музикант показав, як виглядав 27 років тому.

У своєму інстаграмі Святослав згадав, що концерт був у Львові перед Оперним театром.

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Співак також показав фото 27-річної давності, на якому зображені ще молоді учасники колективу. Майбутніх зірок майже не впізнати! У Вакарчука була пишна зачіска "під горщик" з бакенбардами та довше волосся, ніж зараз. Вокаліст був одягнений у джинси та курточку з деніму.

"Наш перший великий публічний концерт відбувся цього дня 27 років тому на площі перед Оперним театром у Львові. Надворі було -7 градусів. Пам'ятаю, що майже всі співали тоді під фонограму, окрім гуртів Плач Єремії, Мертвий Півень. Я вирішив: що б не було, які б умови виступу, співатиму тільки наживо. І співав...", – згадує Вакарчук.

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