Репер Akon будує власне місто зі своєю валютою

Поки відомі репери будують собі розкішні маєтки, то Akon створює своє екологічне місто з власною валютою. Детальніше читайте далі.

47-річний сенегало-американський виконавець Akon продовжує дивувати не лише своїх шанувальників. Річ у тому, що він вирішив звести власне місто Akon City в Сенегалі.

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Воно буде відповідати всім актуальним тенденціям: від екологічності і відновлювальної енергії до розрахунку криптовалютою. Але не варто думати, що це футуристичне містечко буде лише для багатіїв з біткоїнами. Тут розраховуватимуться ейкоїнами. Не важко здогадатись, що репер назвав її на власну честь, але з благодійною метою.

instagram.com/akon/

Взагалі таке будівництво у 810 га обійдеться зірці у 6 мільярдів доларів, які виділила американська компанія KE International. До 2023 року тут повинні з'явиться дороги, школи, торгові центри, готелі, електростанції, заводи з переробки сміття. А вже до 2029 тут має бути повноцінне місто.

standard.co.uk

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