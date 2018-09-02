Оля Полякова показала тренування з донькою

Співачка Оля Полякова вирішила показати, як вона займається спортом зі своєю старшою дочкою Марією.

Фото з'явилися в Інстаграмі співачки.

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Красуні позували перед камерами в спортивних топах і лосинах, демонструючи струнку фігуру. Так співачка вирішила показати, що у її дочки Марії немає проблем із зайвою вагою. Фото одразу ж отримали чимало схвальних коментарів, а шанувальники Олі Полякової звернули увагу на схожість дівчинки і співачки.

Гортайте фотогалерею:

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 31 Сер 2018 р. о 5:17 PDT

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова виклала спільне фото зі своєю 13-річною дочкою Марією в купальниках. Зірка хотіла похвалитися, наскільки вони схожі з підлітком, проте отримала шквал негативних коментарів. Всім хейтерам емоційна Оля Полякова записала відео, в якому гнівно закликала їх відписатися від її сторінки.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Сер 2018 р. о 2:15 PDT

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