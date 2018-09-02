Настя Каменських заінтригувала новими фото

Популярна українська співачка Настя Каменських захопила мережу новими яскравими знімками.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Настя Каменських і Джамала засвітилися в однакових джинсах: фотофакт

Звернемо увагу, що Каменських є одним з тренерів нового сезону програми "Х-фактор". Саме там співачка і зробила фото. При цьому фанати артистки "розсипалися в компліментах" їй в коментарях.

Гортайте фотогалерею:

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 1 Вер 2018 р. о 12:29 PDT

"Ваууууу, лялечка-мілашка", "Шалено Красива!", "Красива", "Дуже гарний макіяж", "Аналогове телебачення відключили, так що я тебе сьогодні не побачу", "Моя Богиня", "Дякую, Настя, що нагадала, а то я б пропустила", "Настуся, дуже чекаємо. Деякі – вже 4 місяці. До зустрічі на екрані!", "Складно не пропустити, коли аналогове телебачення відключили", "Вже давно Х-фактор перестав бути цікавим, особливо стало гидко дивитися, коли суддя цього шоу розбив гітару у конкурсанта. Це обурливо", – пишуть в коментарях підписники співачки.

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи