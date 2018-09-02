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Настя Каменських заінтригувала новими фото

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Каменських є одним з тренерів нового сезону "Х-фактор" - фото 1
Каменських є одним з тренерів нового сезону "Х-фактор" / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських захопила мережу новими яскравими знімками.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Звернемо увагу, що Каменських є одним з тренерів нового сезону програми "Х-фактор". Саме там співачка і зробила фото. При цьому фанати артистки "розсипалися в компліментах" їй в коментарях.

Гортайте фотогалерею:

"Ваууууу, лялечка-мілашка", "Шалено Красива!", "Красива", "Дуже гарний макіяж", "Аналогове телебачення відключили, так що я тебе сьогодні не побачу", "Моя Богиня", "Дякую, Настя, що нагадала, а то я б пропустила", "Настуся, дуже чекаємо. Деякі – вже 4 місяці. До зустрічі на екрані!", "Складно не пропустити, коли аналогове телебачення відключили", "Вже давно Х-фактор перестав бути цікавим, особливо стало гидко дивитися, коли суддя цього шоу розбив гітару у конкурсанта. Це обурливо", – пишуть в коментарях підписники співачки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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