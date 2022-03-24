Renault тимчасово зупиняє усе виробництво в Росії

У Франції відбулося засідання Ради директорів Renault Group, на якому ухвалили рішення негайно призупинити діяльність на московському заводі Renault. Згідно із заявою, компанія пішла на такий крок, дотримуючись європейських санкцій проти Росії.

Так, через місяць після початку війни в Україні французький концерн Renault у середу, 23 березня, оголосив про тимчасове припинення роботи заводу у Москві. Відповідне повідомлення опублікували на сайті компанії.

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Рада директорів Renault Group за підсумками засідання схвалила наступні заходи: діяльність на заводі в Москві призупинена відсьогодні, – зазначено в заяві.

Втім, однією лише зупинкою заводу компанія може не обмежитися. В офіційному повідомленні згадується й АвтоВАЗ, де Renault Group має свою частку.

Керівництво Renault відповідає за своїх 45 000 співробітників у Росії. Renault Group нагадує, що вже вживає необхідних заходів для дотримання міжнародних санкцій. Які саме варіанти щодо своєї частки в АвтоВАЗі розглядає компанія – незрозуміло, але можливі – скорочення або продаж. Нагадаємо, Renault Group належить 68% акцій АвтоВАЗу.

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