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Renault створила водневий фургон з акумуляторною батареєю
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Renault хоче стати вуглецево-нейтральним в Європі до 2040 року, а в усьому світі – лише через 10 років. Щоб досягти цього, компанія подвоює виробництво електромобілів на акумуляторних батареях.
Вона наполягає на тому, що у водневих автомобілів все ще є майбутнє. Emblème, який називають демонстраційним автомобілем, насправді є і тим, і іншим. Як і новий Honda CR-V e:FCEV, він поєднує водневий паливний елемент з акумуляторною батареєю, пише Motor1.
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Французька марка називає його "стріляючим гальмом", хоча дехто вважає, що у нього забагато дверей. Якщо не брати до уваги стиль кузова, Emblème – це аеродинамічний концепт з коефіцієнтом аеродинамічного опору лише 0,25. Він виглядає значно інакше, ніж звичайні серійні моделі, і ми сподіваємося, що деякі з його дизайнерських прийомів будуть використані в дорожніх автомобілях. Emblème є великим для концепту, який описується як компактний автомобіль, – 189 дюймів (4,8 метра) в довжину, але лише 59,9 дюйма (1,52 метра) у висоту, що надає йому витонченого профілю.
Renault стверджує, що Emblème може подолати 621 милю (1000 кілометрів) "так само швидко, як автомобіль з ДВЗ". Ця цитата передбачає дві зупинки для заправки 2,8-кілограмового водневого бака, за умови, що ви знайдете заправні станції, враховуючи, що на кінець минулого року їх налічувалося близько 1000 по всьому світу. Кожна зупинка займає менш як п'ять хвилин, а повного бака вистачає на 217 миль (350 кілометрів). У місті низькорамний фургон поводиться як електромобіль на акумуляторі завдяки 40-кіловатній нікель-марганцево-кобальтовій батареї (NMC).
Якщо порахувати, то повного заряду батареї повинно вистачити на 187 миль (300 кілометрів), враховуючи, що з двома зупинками для заправки воднем водій може подолати 434 милі (700 кілометрів). Emblème є задньопривідним завдяки 215-сильному двигуну, встановленому ззаду. Цей електродвигун з намотаним ротором не використовує жодних рідкоземельних елементів.
Попри складну силову установку, Emblème не такий важкий, як більшість традиційних гібридів або електромобілів. Renault заявляє про споряджену масу в 3 858 фунтів (1 750 кілограмів) після того, як інженери "полювали за кожним зайвим кілограмом". Всі ці зусилля були докладені для того, щоб забезпечити максимальну екологічність цього яскравого універсалу. Викиди "від колиски до могили" скоротилися на 90% порівняно з автомобілями аналогічного розміру.
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Концепткар буде публічно представлений на Паризькому автосалоні 2024 року з 14 по 20 жовтня, де ми сподіваємось побачити і його інтер'єр.
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