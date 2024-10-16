4 дуже важливі поради для водіїв, які сідають за кермо восени

Візуально осінь – прекрасна пора року; барвисте листя створює драматичний фон. Але осінь також може бути незручною, а іноді й небезпечною порою року для водіїв України.

Ось чотири найважливіші поради щодо водіння восени. Ними поділилось видання Crash Services.

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1. Подбайте про найнеобхідніше для вашого автомобіля

Ваш автомобіль має так багато різних деталей, що всі вони повинні працювати належним чином, щоб забезпечити вашу безпеку і безпроблемні подорожі. Деякі з них включають акумулятор, фари, шини та двигун.

Більшість автомобільних акумуляторів служать від трьох до п'яти років, і незалежно від того, міняли ви їх нещодавно чи ні, завжди корисно стежити за ними.

Наближаються темні вечори, і, як наслідок, світло вам знадобиться більше, ніж будь-коли. Візьміть за правило перевіряти всі фари кожні два – три тижні; попросіть когось із членів сім'ї допомогти вам, щоб ви могли сидіти на водійському сидінні і вмикати кожну фару, а член сім'ї стоятиме зовні автомобіля і перевірятиме, чи всі фари увімкнуті.

Перевіряйте шини протягом року, але особливо восени; за законом, глибина протектора шин вашого автомобіля повинна бути не менше 1,6 міліметра. Візьміть за правило регулярно перевіряти тиск повітря в шинах, особливо перед довгими поїздками.

Також перевірте всі рідини у вашому автомобілі та за потреби замініть їх; це стосується антифризу та моторної оливи.

2. Будьте обережні на сільських вулицях і дорогах

Осінь віщує початок опадання листя на дорогах, темні вечори та погану видимість. Особливо небезпечними для місцевих водіїв є заміські дороги, які не мають належного догляду.

Опале листя може зробити дорогу більш слизькою, тому завжди будьте обережні і знижуйте швидкість. Листя також може приховувати вибоїни, які можуть пошкодити ваш автомобіль або вплинути на керування ним.



Будьте обережними на сільських дорогах / Фото freepik

3. Остерігайтеся сонця

Восени сонце опускається нижче в небі, і його відблиски можуть створювати серйозні проблеми з видимістю під час водіння.

Тримайте лобове скло чистим і без плям і використовуйте сонцезахисні козирки (або пару сонцезахисних окулярів), щоб уникнути засліплення відблисками.

Якщо ви їдете, і на дорозі з'явилися сонячні відблиски, знизьте швидкість; сонячні відблиски небезпечно впливають на видимість.

4. Долийте рідину для омивача вітрового скла та перевірте склоочисники

Дощ, м'яке листя, бруд і пісок означають, що наші автомобілі завжди стикаються з деякими ворогами лобового скла.

Очікуйте, що склоочисники будуть постійно використовуватися, щоб відштовхувати дощ і всіляких комах. Переконайтеся, що щітки склоочисників у хорошому стані, а якщо ні – негайно замініть їх.

Регулярно перевіряйте рівень омиваючої рідини, адже восени вам доведеться витратити багато омиваючої рідини, щоб очистити лобове скло від бруду та бруду.

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Прислухайтесь до цих порад. І нехай ваші поїздки будуть безпечнішими та комфортнішими цієї осені!