Новий позашляховик Jetour: незабаром в Україні з'явиться авто в стилі Land Rover Defender

Офіційний дистриб’ютор JETOUR в Україні анонсує нову модель в лінійці бренду – позашляховик JETOUR T2. Новий повнопривідний позашляховик стане першим з серії T на українському ринку.

Старт продажів JETOUR T2 в Україні відбудеться в жовтні 2024 року. Ціни на нову модель будуть оголошені ближче до офіційного старту продажу.

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Новий Jetour T2 (також відомий, як Jetour Shanhai T2) – 4,78-метровйи позашляховик від молодіжного підрозділу концерну Chery. Його брутальний дизайн витриманий в стилістиці Land Rover Defender. У кросовера високий капот, крупні матричні фари, масивні бампери та розширені крила. Стандартними є 20-дюймові диски.

JETOUR T2

Салон Jetour T2 оздоблено екошкірою. На передній панелі встановлено цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Передні крісла розділені високим тунелем.

JETOUR T2

Китайський позашляховик Jetour T2 дебютує в Україні з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 245 к. с. та 375 Н∙м. Примітно, що також існує 380-сильна плагін-гібридна версія моделі.

Автомобіль оснащений 7-ступінчастою роботизовано КПП із двома зчепленнями та повним приводом. Крім того, передбачено набір режимів для різних типів бездоріжжя.

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