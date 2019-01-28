Renault розкрила інтер'єр нового Clio

Компанія Renault розкрила першу інформацію про хетчбек Clio п'ятого покоління. Французи опублікували фотографії інтер'єру моделі, а її зовнішність і технічні особливості розкриють 29 січня. Публіці автомобіль покажуть тільки на березневому автосалоні в Женеві.

Якщо судити по фото, інтер'єр Clio повністю зміниться. Хетчбек отримає нове кермо, вертикальний екран мультимедійної системи, діагональ якого може досягати 7,0 або 9,3 дюйма (в залежності від модифікації), і цифрову приладову панель діагоналлю 7,0 або 10,0 дюймів.

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Для оформлення салону будуть доступні вісім колірних рішень і стільки ж варіантів атмосферного підсвічування. Сидіння будуть встановлені нижче, ніж у попередника, центральний тунель трохи вище, а важіль коробки передач стане коротшим. У моделі з'явиться електронний ручник і безпровідна зарядка для смартфона.

Новий хетчбек побудують на модульній платформі CMF-B, яка ляже в основу Nissan Juke наступного покоління і сімейства Renault Duster, Logan, Sandero.

Раніше з'явилися фотографії масштабної модельки, на якій, як передбачається, показаний дизайн нового Clio. Судячи з усього, зовнішність машини зміниться мінімально.

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