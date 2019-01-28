Land Rover Defender перетворили на арт-кар

Реставраційна майстерня Cool & Vintage з португальського Монтижу спеціалізується на відновленні позашляховиків Land Rover. Нещодавно фірма представила власний арт-кар на базі Defender 110, раму якого вручну розписав місцевий художник Васко Коста.

Вибір місця для нанесення зображень в Cool & Vintage пояснюють так: мистецтво – поняття глибоко особисте, його не потрібно випинати, наносячи, наприклад, на кузов машини. Мистецтво пояснюється не тільки як якась річ, але і досвід. У будь-якому випадку, вважають в Cool & Vintage, майбутній власник цього позашляховика зможе підняти його на підйомнику і показати малюнки будь-кому. Що стосується графіки, то вона присвячена Лісабону.

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В основі арт-кара лежить Land Rover Defender 110 1983 року. Це один з перших 110-х, що зійшли з конвеєра заводу в Соліхаллі як заміна Series III. Позашляховик оснащений V-подібною "вісімкою", посиленою підвіскою Fox, кондиціонером, бездротовою аудіосистемою Marshall. Салон автомобіля оброблений натуральною шкірою, а знімний верх виконаний з мохеру.

Арт-об'єкт Land Rover Defender

Натхненням для незвичайного Defender стали знамениті арт-кари BMW. Остання машина проекту Art Car була представлена ​​у пекінському музеї Minsheng Art Museum влітку 2017 року. Над дизайном BMW M6 GT3 вугільно-чорного кольору працювала китайська художниця Цао Фей, яка у своїй роботі поєднала фізичний об'єкт – автомобіль, відео та доповнену реальність.

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