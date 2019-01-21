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На українських дорогах помітили рідкісну Honda Clarity

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Цей японський автомобіль оснащений 1,5-літровим бензиновим ДВЗ - фото 1
Цей японський автомобіль оснащений 1,5-літровим бензиновим ДВЗ / Upcoming Cars 2020

Новітня Honda Clarity засвітилася в Україні.

Рух еко-карів в Україні набирає обертів, і найближчим часом гібридів і електромобілів на наших дорогах буде все більше.

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Незважаючи на те, що Tesla офіційно все ще не представлена ​​на українському ринку, цими автомобілями нас вже не здивувати. Але є й інші зелені авто, які до нас ще не дісталися. Серед таких – лінійка моделей Honda Clarity, яка включає в себе гібрид, електромобіль і модифікацію на паливних елементах, що заправляють воднем. Звичайно, зустріти на наших дорогах останній варіант майже нереально, але у Facebook вже показали плагін-гібридну версію.

Японський автомобіль оснащений 1,5-літровим бензиновим ДВЗ (183 к.с.), електромотором (181 л.с.) і АКБ ємністю 17 кВтг. Максимальна дальність ходу на електротязі складає 68 км, а загальний пробіг дорівнює 531 км.

На українських дорогах помітили рідкісну Honda Clarity - фото 302670
На українських дорогах помітили рідкісну Honda Clarity

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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