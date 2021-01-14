General Motors анонсував одразу чотири нових електромобілі

Концерн General Motors в рамках віртуальної виставки CES представив лінійку електромобілів, серед яких відразу чотири невідомі моделі. Електрифікація торкнеться нових Buick.

Презентувати нові моделі на віртуальній сцені вийшов віцепрезидент з глобального дизайну GM Майкл Сімко. За його спиною виявилося сім електромобілів, серед яких можна ідентифікувати Chevrolet Bolt EUV і GMC Hummer EV Pickup, що очікуються у 2022 році, а також Cadillac Lyriq, який запустять у 2023.

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За словами представника GM, нові моделі будуть побудовані на платформі Ultium (вона ж Flexible Global EV). Можна припустити, що крайній праворуч седан це новий Cadillac Celestiq, анонсований концерном раніше. Серед решти трьох автомобілів Сімко представив нові електричні кросовери Buick, прототипи яких оснащені передньою оптикою, яка сильно нагадує Chevrolet Corvette. Останньою новинкою, розташованою ззаду справа, ймовірно, стане електричний пікап від того ж Chevrolet.

Інших подробиць про нові моделі Майкл Сімко не надав. Однак, якщо майбутні електромобілі будуть оснащені акумуляторними батареями Ultium, їх дальність ходу на одному заряді може скласти до 600 кілометрів при максимальній швидкості 583 кінські сили.

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