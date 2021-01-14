На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
General Motors анонсував одразу чотири нових електромобілі
-
- 1
Концерн General Motors в рамках віртуальної виставки CES представив лінійку електромобілів, серед яких відразу чотири невідомі моделі. Електрифікація торкнеться нових Buick.
Презентувати нові моделі на віртуальній сцені вийшов віцепрезидент з глобального дизайну GM Майкл Сімко. За його спиною виявилося сім електромобілів, серед яких можна ідентифікувати Chevrolet Bolt EUV і GMC Hummer EV Pickup, що очікуються у 2022 році, а також Cadillac Lyriq, який запустять у 2023.
І ще: Tesla надихає: General Motors скоро випустить електричний пікап
За словами представника GM, нові моделі будуть побудовані на платформі Ultium (вона ж Flexible Global EV). Можна припустити, що крайній праворуч седан це новий Cadillac Celestiq, анонсований концерном раніше. Серед решти трьох автомобілів Сімко представив нові електричні кросовери Buick, прототипи яких оснащені передньою оптикою, яка сильно нагадує Chevrolet Corvette. Останньою новинкою, розташованою ззаду справа, ймовірно, стане електричний пікап від того ж Chevrolet.
Інших подробиць про нові моделі Майкл Сімко не надав. Однак, якщо майбутні електромобілі будуть оснащені акумуляторними батареями Ultium, їх дальність ходу на одному заряді може скласти до 600 кілометрів при максимальній швидкості 583 кінські сили.
Це цікаво: Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер
-
07:35General Motors анонсував одразу чотири нових електромобілі
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
-
07:00Привітання з День ангела Василя 2021 у прозі: побажання своїми словами
- 13 січня
-
21:48Xiaomi випустила довговічну бритву з керамічними лезами
-
21:1714 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
20:46Лікарка розповіла, чого не варто робити відразу ж після пробудження
-
20:19Емма Робертс показала перше зворушливе фото з маленьким сином
-
19:56Три прості вправи для зняття болю в шиї
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
19:32Канадець навчив свого пса приносити пиво з холодильника: кумедне відео
-
19:21Вчені визначили найсексуальнішу групу крові
-
19:12Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком
-
18:54Даша Астаф'єва показала, як створює свої відверті фотографії: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:42Cadillac представив футуристичний концепт персонального транспорту майбутнього
-
18:20Брюса Вілліса безцеремонно вигнали з магазину: що наробив актор
-
18:13Гороскоп на 14 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як вегетаріанський спосіб життя впливає на організм людини
-
17:42Програміст забув пароль від жорсткого диску: на ньому лежать біткойни на мільйони доларів
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
17:11Ці продукти ефективно борються зі стресом
-
16:53Земля в найкращих знімках, зроблених з космосу
-
16:43Експерти DxOMark оцінили можливості камер Samsung Galaxy S20 FE
-
16:22Риси характеру, які дуже відштовхують людей
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку