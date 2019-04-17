У мережу злили нові фото Mercedes-Benz GLS третього покоління

Грецький сайт Gazzetta опублікував офіційні фотографії Mercedes-Benz GLS нового покоління. На них можна розглянути, як компанії вдалося адаптувати нову філософію дизайну для найбільшої моделі у лінійці, а також змінити інтер'єр кросовера.

Mercedes-Benz GLS третього покоління побудований на платформі MHA (Modular High Architecture), як у GLE. Разом з новим "візком" у списку оснащення кросовера повинна з'явитися "стрибаюча" гідропневматична підвіска E-Active Body Control з живленням від 48-вольтової батареї. Дизайн GLS також виконаний з оглядом на GLE. Салон же просто ідентичний.

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Там з'явиться комплекс MBUX з підтримкою природного мовлення та функцією Interior Assist. Крім того, в оснащення кросовера увійде система Energizing Coach з кілька програмами релаксації, розважальна система для задніх пасажирів і роздільні сидіння другого ряду з центральним підлокітником. Третій ряд з електроприводом складання спинок крісел, як і раніше, буде доступний за умовчанням.

Mercedes-Benz обіцяє, що GLS наступного покоління стане ще комфортнішим. Особливо різниця буде помітна пасажирам другого ряду: колісна база кросовера зросла до 3137 міліметрів, і за цим показником він перевершив не тільки попередника, але і найближчого конкурента – BMW X7.

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