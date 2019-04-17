Aston Martin показав ексклюзивний електрокар

Aston Martin розсекретив електричну чотиридверну модель Rapide E, яка стане одним з найбільш потужних, швидких і рідкісних авто бренду. Розробка машини інженерами Aston Martin і Williams Advanced Engineering зайняла 4 роки.

Зовні Rapide E нагадує бензиновий Rapide S, однак, за офіційною заявою, чотиридверний кузов піддався серйозній модернізації. Задля поліпшення аеродинаміки електроседан забезпечили, наприклад, повністю плоским днищем, новим переднім сплітером і іншими колісними дисками із спеціально спроектованими шинами Pirelli P-Zero, а відсутність вихлопної системи дозволило створити більш ефективний задній дифузор.

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Ексклюзивний електрокар Rapide E

Крім того, Rapide E отримав нову решітку радіатора. Стверджується, що зміни поліпшили аеродинаміку електричного суперкара на 8% у порівнянні з бензиновою моделлю. Основною ж відмінністю в салоні стала цифрова панель приладів замість аналогових покажчиків.

Місце шестилітрового двигуна V12 було віддано блоку акумуляторів, який складається з 5 600 комірок і "обгорнутий" в капсулу з композитних матеріалів. 65-кіловатна батарея забезпечує Rapide E запас ходу більш, ніж у 300 км, а зарядити її на 100% за допомогою бортового пристрою можна приблизно за 3 години.

Ексклюзивний електрокар Rapide E

Силова установка Aston Martn Rapide E складається з двох електромоторів, причому обидва вони розташовані на задній осі. Сукупна віддача двигунів – 610 к.с. і 950 Нм, і за цим показником електричний Rapide E перевершує навіть "заряджений" Rapide AMR. До 100 км/год електромобіль прискорюється менш, ніж за 4 секунди, а з 80 км/год до 110 км/год – всього за півтори.

Глава компанії Енді Палмер вже назвав появу електричного Rapide E історичним кроком для компанії. Швидше за все, саме з цієї причини тираж Rapide E буде дуже невеликий – лише 155 примірників.

Ексклюзивний електрокар Rapide E

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