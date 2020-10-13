Renault показав на відео два нові електрокари

Компанія Renault опублікувала тизери двох нових електрокарів. Перший перебуває у статусі концепткару, а другий – готовий до серії хетчбек Dacia Spring, який претендує на звання найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Прем'єра обох новинок відбудеться 15 жовтня 2020 року.

Про електричний шоукар подробиць поки небагато. Відомо, що він базується на архітектурі CMF-EV і зможе проїжджати на одному заряді батареї близько 600 кілометрів.

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Раніше Renault частково розкрила дизайн концепту – на знімку показали вигнуту під гострим кутом світлодіодну смугу, розташований нижче декоративний елемент, виконаний у золотому кольорі, і частина фальшрадіаторної решітки.

Судячи з нового тизеру, ще одна світлодіодна смуга простягнеться спереду на всю ширину кузова.

Друге відео демонструє готовий до серії електрокар Dacia Spring. Це перелицьований Renault City K-ZE, який продається у Китаї і, своєю чергою, є копією Renault Kwid. У довжину новинка досягає 3,73 метра, а запас ходу по циклу WLTP становить близько 200 кілометрів.

За неофіційними даними, у рух електромобіль буде приводити установка від City K-ZE: 45-сильний електромотор, який живить батарея на 26,8 кіловат-години. Старт продажів запланований на 2021 рік. Очікується, що Dacia Spring стане найдешевшим електрокаром в Європі.

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