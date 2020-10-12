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Французькі автомобілі, які вважають найнадійнішими

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Peugeot 107 - фото 1
Peugeot 107 / vercity

До продукції французького автопрому українці ставляться з обережністю, зате завжди впевнені в надійності японських машин. Експерти склали рейтинг авто французьких марок, які не відрізняються за якістю від "японців".

На першому місці – моделі Peugeot 107, Citroen C1, які є аналогом Toyota Aygo.

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Збірка цих хетчбеків була налагоджена на одному заводі, у них одна і та ж платформа і технічна начинка. Відмінність криється лише в дизайні, різноманітності комплектацій і шильдах. За бензиновий силовий агрегат, який використовують для оснащення цих машин, відповідала Toyota, а за дизельний двигун PSA.

Французькі автомобілі, які вважають найнадійнішими - фото 429932

Друге місце у кросоверів Peugeot 4007 і Citroen C-Crosser. Ці моделі відрізняються від Mitsubishi Outlander тільки бамперами, ґратами радіатора, фірмовими шильдами і оптикою. Все інше повністю запозичене у японського бестселера.

Французькі автомобілі, які вважають найнадійнішими - фото 429933

На третій позиції розташувалися кросовери Peugeot 4008 (колишнього покоління) і Citroen С4 Aircross, технічна начинка яких взята в Mitsubishi ASX.

Французькі автомобілі, які вважають найнадійнішими - фото 429934

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Джерело: sud.ua
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