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Renault поділилася подробицями про новий електричний MeganE

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Renault MagenE майже не відрізнятиметься від прототипів - фото 1
Renault MagenE майже не відрізнятиметься від прототипів

Компанія Renault поділилася подробицями про електричну модифікації MeganE й опублікувала фотографії уже зібраних прототипів. З'ясувалося, що серійний електрокар отримає 217-сильну установку та батарею на 60 кіловат-годин, на одному заряді якої хетчбек проїжджає 450 кілометрів по циклу WLTP.

Наразі 30 передсерійних електрокарів проходять випробування на заводі у французькому Дуе, а запуск повноцінного виробництва запланований на вересень, йдеться у пресрелізі компанії.

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У Renault підкреслили, що прототипи за всіма параметрами відповідають "товарній" версії. В основу електрокара лягла нова платформа CMF-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, а за габаритами новинка поступається стандартному Megane четвертого покоління. Серед відмінностей від концепту, який дебютував у 2020 році, – стандартні зовнішні дзеркала замість камер, дещо спрощений дизайн передньої частини та звичайні двері замість безрамкових. Зате висувні ручки передніх дверей у стилі Jaguar, ймовірно, залишилися на місці.

Renault поділилася подробицями про новий електричний MeganE - фото 462808

Електрична установка, судячи з опублікованих даних, повністю перекочувала з концепту. Це все той же електромотор на 217 кінських сил і батарея на 60 кіловат-годин, товщина якої всього 11 сантиметрів. Динамічні характеристики передсерійних прототипів не наводяться, однак відомо, що концепт-кар розганявся з місця до "сотні" менш як за 8 секунд. Електрокар здатний подолати відстань від Лондона до Ньюкасла (приблизно 450 кілометрів) без підзарядки.

Renault поділилася подробицями про новий електричний MeganE - фото 462807

Раніше повідомлялося, що у майбутньому Renault може відмовитися від випуску звичайного Megane з двигуном внутрішнього згоряння, замінивши його електрокаром. За словами головного дизайнера марки Лоренса ван ден Акер, "щойно Renault додасть у модельний ряд електрокари, доведеться виключити ряд інших автомобілів, тому що ми не можемо дозволити собі фінансувати все це одночасно".

Renault поділилася подробицями про новий електричний MeganE - фото 462806

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