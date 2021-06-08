На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport
-
- 14
Компанія Bugatti представила новий гіперкар – Chiron Super Sport. Дводверку, що отримала унікальні аеродинамічні рішення, побудують у кількості всього дев'яти екземплярів. Кожен обійдеться покупцеві щонайменше у 3,2 мільйона євро.
Головною особливістю Chiron Super Sport стала подовжена на 25 сантиметрів корма, як у рекордного Chiron Super Sport 300+, пише Bugatti.
Це цікаво: Рідкісний Porsche 911 пустять з молотка: за цю суму можна купити 3 нові такі автомобілі
Для досягнення максимальних аеродинамічних характеристик французькі інженери прибрали з кузова суперкара усі зайві елементи, надавши йому максимально можливу обтічну форму. Щоб зменшити опір повітряним потокам, а також звести до мінімуму вплив потоку вихлопних газів, фахівці переробили дифузор і випускну систему.
Chiron Super Sport отримав унікальні алюмінієві колісні диски з п'ятьма Y-подібними спицями, які доступні у виконанні з алмазним огранюванням. Крім того, для суперкара розробили спеціальні покришки, які здатні витримувати швидкість до 500 кілометрів на годину. Салон Chiron Super Sport обробили шкірою й алюмінієм, а також елементами з вуглецевого волокна.
У рух суперкар призводить форсований до 1600 кінських сил квадротурбодвигун W16 8.0, який працює в парі з семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями. Максимальна швидкість Chiron Super Sport обмежена електронікою на позначці 440 кілометрів на годину. За словами глави марки Стефана Вінкельмана, новий Chiron Super Sport – "найбільший гран-туризм в історії", який ідеально підійде для трансконтинентальних подорожей.
Тираж Bugatti Chiron Super Sport обмежать усього дев'ятьма екземплярами. Тобто купе стане найрідкіснішою й ексклюзивною варіацією "Широна". Вартість кожного такого автомобіля складе мінімум 3,2 мільйона євро. Поставки почнуться у 2022 році.
У 2019 році компанія Bugatti запустила серійне виробництво Chiron Super Sport 300+, який встановив світовий рекорд швидкості у 490,484 кілометра на годину. Унікальний суперкар можна було придбати за 3,5 мільйона євро.
Читайте також: Єдиний у світі Alfa Romeo Vittoria пустять з молотка
- 08 червня
-
21:53Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport
-
21:21На Samsung Galaxy S21 Ultra зняли красу підводного світу: круте відео
-
20:509 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:23Гвінет Пелтроу запустила бренд прикрас, які вона рекламує топлес: спокусливі фото
-
19:52Євро-2020: у мережі представили офіційний плейлист збірної України з футболу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:23Lego створила повнорозмірну копію гіперкара Lamborghini Siаn: відео
-
18:52Як виглядають Android-смартфони за версією Apple: кумедне фотопорівняння
-
18:20Гороскоп на 9 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Учені назвали 2 харчові звички, які сприяють набору зайвої ваги
-
17:26Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні
-
16:51Безпілотник Boeing уперше в історії провів дозаправку літака у повітрі: відео
-
16:22Улюблений годинник Каньє Веста виставили на продаж: у скільки оцінили аксесуар
-
15:49Рідкісний Porsche 911 пустять з молотка: за цю суму можна купити 3 нові такі автомобілі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:20Очікування і реальність: дівчина хотіла стильну стрижку, але отримала це (відео)
-
14:53Apple заплатила жінці мільйони доларів за злив її голих фото у мережу
-
14:25Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають
-
13:52У Великобританії додатки для знайомств дарують бонуси за вакцинацію
-
13:28Скільки коштує найдорожче паркувальне місце у світі
-
12:57Тіна Кароль бере участь в аукціоні NFT: цей лот вас здивує
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
11:52День-бумеранг: яким знакам Зодіаку 8 червня повернеться все
-
11:22Коли купив дорогі феєрверки: незвичайне відео
-
10:55Найстійкіші знаки Зодіаку, які завжди йдуть до своїх цілей
- 08 червня
-
19:52Євро-2020: у мережі представили офіційний плейлист збірної України з футболу
-
17:26Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні
-
14:25Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
07:19Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно
- 07 червня
-
20:23Він таки існує: учені виявили зв'язок між довжиною носа та статевого члена
-
18:52"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України
-
17:22Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
20:50Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)
-
17:494 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі
-
13:22Фотограф пройшовся місцями у Лондоні, де знімали фільм Круелла: круті фото
-
10:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 червня
-
08:20Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю
- 05 червня
-
21:50Надто гаряча: цю модель заблокували у соцмережах через вроду (18+)
-
19:19Епічна мода: найдивніші витвори дизайнерів, які не хочеться вдягати
-
16:50Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:44До Всесвітнього дня навколишнього середовища: чим замінити пластик у повсякденному житті
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня
-
08:31Найнадійніші авто за версією британських експертів
- 04 червня
-
20:49Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас