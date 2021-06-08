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Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport

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Bugatti випустить усього Chiron Super Sport 9 таких суперкарів - фото 1
Bugatti випустить усього Chiron Super Sport 9 таких суперкарів

Компанія Bugatti представила новий гіперкар – Chiron Super Sport. Дводверку, що отримала унікальні аеродинамічні рішення, побудують у кількості всього дев'яти екземплярів. Кожен обійдеться покупцеві щонайменше у 3,2 мільйона євро.

Головною особливістю Chiron Super Sport стала подовжена на 25 сантиметрів корма, як у рекордного Chiron Super Sport 300+, пише Bugatti.

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Для досягнення максимальних аеродинамічних характеристик французькі інженери прибрали з кузова суперкара усі зайві елементи, надавши йому максимально можливу обтічну форму. Щоб зменшити опір повітряним потокам, а також звести до мінімуму вплив потоку вихлопних газів, фахівці переробили дифузор і випускну систему.

Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport - фото 462743
Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport - фото 462741

Chiron Super Sport отримав унікальні алюмінієві колісні диски з п'ятьма Y-подібними спицями, які доступні у виконанні з алмазним огранюванням. Крім того, для суперкара розробили спеціальні покришки, які здатні витримувати швидкість до 500 кілометрів на годину. Салон Chiron Super Sport обробили шкірою й алюмінієм, а також елементами з вуглецевого волокна.

Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport - фото 462742
Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport - фото 462745

У рух суперкар призводить форсований до 1600 кінських сил квадротурбодвигун W16 8.0, який працює в парі з семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями. Максимальна швидкість Chiron Super Sport обмежена електронікою на позначці 440 кілометрів на годину. За словами глави марки Стефана Вінкельмана, новий Chiron Super Sport – "найбільший гран-туризм в історії", який ідеально підійде для трансконтинентальних подорожей.

Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport - фото 462740
Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport - фото 462744

Тираж Bugatti Chiron Super Sport обмежать усього дев'ятьма екземплярами. Тобто купе стане найрідкіснішою й ексклюзивною варіацією "Широна". Вартість кожного такого автомобіля складе мінімум 3,2 мільйона євро. Поставки почнуться у 2022 році.

Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport - фото 462737

У 2019 році компанія Bugatti запустила серійне виробництво Chiron Super Sport 300+, який встановив світовий рекорд швидкості у 490,484 кілометра на годину. Унікальний суперкар можна було придбати за 3,5 мільйона євро.

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