18 кілометрів пробігу: на продаж виставили перший Ford GT

На аукціон Sotheby`s виставили майже новий автомобіль Ford GT першого покоління. Модель 2006 року випуску – один з 327 автомобілів того року, які були випущені у максимальній комплектації й отримали білі смуги на кузові. Пробіг суперкара становить всього 18,8 кілометра.

Варіанти кастомізації цих автомобілів були досить обмежені, покупцям пропонували всього чотири додаткові опції.

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Вартість такого пакета становила близько 13 500 доларів. До нього входили ковані диски BBS, червоні гальмівні супорти, модернізована музична система McIntosh і гоночні смуги на кузові.

Суперкар отримав задньомоторне компонування і привід на задні колеса. Під капотом встановлена V-подібна наддувна "вісімка" об'ємом 5,4 літра і віддачею 550 кінських сил. У парі з нею працює шестиступінчаста механічна коробка передач. Розгін до 96 кілометрів на годину займає у спорткара 3,3 секунди. Максимальна швидкість – 330 кілометрів на годину.

Купе Ford GT було випущено у 2005 році як данина поваги легендарному GT40, який 40 років тому привів компанію до перемоги в Ле-Мані. За задумом Генрі Форда, саме GT40 судилося здобути перемогу над Ferrari і допомогти Ford піднятися на новий рівень серед інших автовиробників, а також заявити про себе, як про творця гоночних автомобілів. Розробка спорткара почалася у 1963 році, а у 1964 компанія приступила до тестування прототипу в умовах реальної гонки.

Перший прототип показав найкращий результат Ле-Мана, але так і не зміг доїхати до фінішу. Але завдяки накопиченому за період з 1963 по 1965 роки досвіду, інженери змогли модернізувати автомобіль. У результаті семилітровий Ford GT став чотириразовим переможцем гонки "24 години Ле-Мана".

Крім того, спорткар став другим в історії Ле-Мана автомобілем, який переміг у двох і більш гонках з одним і тим же шасі. Першим рекордсменом був Ferrari, головний конкурент Ford на 24-годинних перегонах.

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