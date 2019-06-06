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Renault Koleos: у мережі показали оновлений кросовер

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Оновлений кросовер Koleos - фото 1
Оновлений кросовер Koleos

Компанія Renault показала свій оновлений кросовер Koleos. Новинка отримала дещо видозмінену зовнішність, а також низку інших нововведень.

Модернізований кросовер другого покоління має більш виражену радіаторну решітку, а також збільшені захисні пластини днища і хромовану окантовку бампера. Автомобіль також отримав світлодіодні головні фари і задні ліхтарі з ефектом 3D.

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Renault Koleos
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Renault Koleos

Салон укомплектований інформаційно-розважальним комплексом R-Link2, для якого доступні тачскрін діагоналлю 7 і 8,7 дюйма. Система також доповнена інтерфейсом Apple CarPlay.

Щодо моторів відомо, що новинка оснащена двома агрегатами. Обидва вони дизельні, і один – 1,8-літровий агрегат з віддачею 150 к.с. і 340 Нм крутного моменту, а другий – 2.0-літровий з віддачею 190 сил і 380 Нм крутного моменту. Обидва мотори працюють в парі з варіатором і повним приводом.

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Renault Koleos
Renault Koleos - фото 332393
Renault Koleos

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Джерело: motor1
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