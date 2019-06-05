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Kia вперше показала позашляховий Ceed

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KIA Ceed покажуть 26 червня - фото 1
KIA Ceed покажуть 26 червня

Компанія Kia розповсюдила першу фотографію позашляхового хетчбека XCeed. Подробиці про новинку, яку позиціюють як альтернативу традиційним великим кросоверам, розкриють 26 червня.

Зовнішність нового Kia XCeed – результат роботи співробітників Європейського центру дизайну південнокорейської марки у Франкфурті. За задумом стилістів, високий дорожній просвіт і низьке розташування крісла водія роблять хетчбек спортивнішим і одночасно покращують оглядовість. При цьому дизайн машини відрізняється від інших моделей сімейства Ceed.

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У Kia XCeed інша ґратки радіатора, фари з вирізом, а також по-іншому оформлений бампер з горизонтальними лезами з боків. Ззаду з'явилися інші двері багажника, ліхтарі та стилізована під дифузор накладка з інтегрованими насадками на вихлопні патрубки.

Новий KIA Ceed сподобається фанатам бездоріжжя - фото 332126

За попередньою інформацією, виробництво Kia Xceed почнеться в жовтні цього року. Інсайдери стверджують, що будуть версії як з переднім, так і з повним приводом. Гамма двигунів, ймовірно, буде такою ж, як у інших моделей сімейства Ceed.

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Джерело: Motor
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