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Майстер паркування підкорив мережу: відео

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Ідеальний паркінг - фото 1
Ідеальний паркінг

У мережі не можуть відвести погляд від ідеального паркування, яке знайоме далеко не кожному. Здається, цей водій був за секунду від неприємної ситуації.

На платформі Reddit користувач з ніком vitorfec поділився відео з паркінгу, яка за короткий час зібрало понад 10 тисяч переглядів та більш як 180 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити ідеальне паркування, адже двері відкриваються прямісінько за кілька міліметрів від стовпа. Удача або геніальний розрахунок – важко сказати, зате приємно дивитись.

І ще: У США ілюзіоніст шокував глядачів своїм номером: відео

How I parked closely to a pilar today from r/oddlysatisfying

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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