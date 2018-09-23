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Renault EZ-Pro – безпілотник, що доставляє товари

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Унікальний безпілотник від Renault - фото 1
Унікальний безпілотник від Renault / motor1

Renault представив новий концепт-кар EZ-Pro. Прототип виявився безпілотним транспортним засобом, але не для перевезення пасажирів, а для доставки товарів. Але не без допомоги людини.

Renault представив своє бачення вантажоперевезень майбутнього. На думку марки, створений нею концептуальний безпілотний електромобіль EZ-Pro зможе доставляти товари.

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Renault EZ-Pro – два типи платформ: повністю безпілотні блоки автокаравану і провідна, в якій передбачено місце для людини. Водій виконує дві функції – або бере на себе управління всім автопоїздом, або доставляє клієнтам тендітні або важливі посилки. Решта капсули можуть привозити клієнту замовлення або ж очікувати, коли до них прийде замовник і забере товари з камери, яку зможе відкрити зі смартфона.

Renault EZ-Pro - фото 277860
Renault EZ-Pro / motor1
Renault EZ-Pro - фото 277859
Renault EZ-Pro / motor1

У Renault перевагою своєї новинки називають точність. Клієнт зможе точно вирішувати, коли та де йому отримати своє замовлення – безпілотник прибуде вчасно в призначений час. Ну і Renault EZ-Pro дозволить контролювати місцеперебування вантажів у реальному часі.

Renault EZ-Pro - фото 277858
Renault EZ-Pro / motor1
Renault EZ-Pro - фото 277857
Renault EZ-Pro / motor1

На думку французького автовиробника, парк з EZ-Pro дозволить скоротити пробки на дорогах, тому що для доставки вантажів буде потрібно менше машин. Крім того взаємодія безпілотників з дорожньою інфраструктурою дасть можливість перерозподілити транспортні потоки по дорогах заради рівномірного трафіку.

Renault EZ-Pro - фото 277856
Renault EZ-Pro / motor1
Renault EZ-Pro - фото 277855
Renault EZ-Pro / motor1

Поки EZ-Pro не більше, ніж прототип. Про наміри зробити серійну версію електробезпілотника в Renault поки не заявляють.

Renault EZ-Pro - фото 277853
Renault EZ-Pro / motor1
Renault EZ-Pro - фото 277852
Renault EZ-Pro / motor1
Renault EZ-Pro - фото 277851
Renault EZ-Pro / motor1

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Джерело: motor1
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