Ремонтувати не можна викинути: що показало розбирання Motorola RAZR 2019

Проблеми з дисплеєм і крихкість конструкції нової розкладачки Motorola RAZR (2019) викликає низку побоювань у користувачів, що бажають придбати собі подібний гаджет. Нове відео з розбиранням показує, що в разі поломки полагодити такий смартфон буде вкрай непросто.

Motorola RAZR (2019) має нетипову конструкцію, тому і розбирається смартфон зовсім не так, як традиційні моделі. Для початку автор відео зняв задню пластикову кришку, прикріплену до іншої частини корпусу клеєм. На цьому етапі потрібно бути вкрай акуратним, щоб не розірвати шлейф сканера відбитків пальців. Після цього досить просто від'єднується нижня частина корпусу, де розташований мультимедійний динамік.

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Потім відбувається видалення першого акумулятора, який надійно приклеєний до корпусу. Через це під час розбирання є великий ризик пошкодити елемент живлення, що може привести до його займання. Після цього починається від'єднання всіх шлейфів, що дозволяє вилучити материнську плату. Цікаво, що навіть при використанні далеко найпотужнішого процесора Snapdragon 710 виробник не пошкодував термопасти і мідних пластин для поліпшення охолодження.

Як тільки материнська плата була видалена, блогер перейшов до зовнішнього екрана. Знявши і його, автор відео зміг дістатися до основного дисплею, до верхньої частини якого приклеєний другий акумулятор. Також у ролику показаний шарнір, який відповідає за згинання та розкриття смартфона.

У результаті блогеру все ж вдалося зібрати Motorola RAZR (2019) назад, щоб смартфон працював, але весь процес виявився складним.

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