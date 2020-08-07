Ремонтувати не можна полагодити: фахівці перевірили бюджетний OnePlus Nord

Фахівці відомої лабораторії iFixit дісталися до представленого у кінці липня бюджетного смартфона бренду OnePlus Nord. Гаджет пройшов детальну процедуру розбирання, під час якої експерти оцінили рівень ремонтопридатності пристрою, а також досконально вивчили його конструкцію.

Щоб демонтувати задню кришку, експертам не знадобився спеціальний фен – вона без особливих проблем відокремилася при використанні монтажних присосок. Інженери відзначили, що виробник добре продумав розташування шлейфів і дротів: пошкодити пристрій при розбиранні малоймовірно.

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Елементи смартфона кріпляться за допомогою стандартних гвинтів Philips, що виключає неправильну збірку. Щоб вийняти акумулятор передбачений спеціальний ярлик, при цьому виробник акцентує увагу на тому, що з міркувань безпеки витягнутий акумулятор більше не можна встановлювати назад.

Офіційно OnePlus Nord не отримав класу захисту від води, але фахівцям iFixit вдалося виявити спеціальні гумові ущільнювачі біля роз'єму. Материнська плата гаджета встановлена ​​на мідний радіатор з прошарком з термопасти. У смартфоні передбачена безпроблемна заміна вібромотора, сканера відбитків пальців і роз'єму USB Type-C.

Демонтаж дисплея можливий лише за допомогою попереднього прогріву – OnePlus надійно приклеїла його до корпусу пристрою і без допоміжного інструменту тут не обійтися. За результатами розбирання фахівці присудили 6 балів з 10 можливих за шкалою лабораторії.

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