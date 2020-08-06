OnePlus показала, як Always On Display працює на їхніх смартфонах: відео

Минулого тижня генеральний директор OnePlus Піт Лау анонсував появу режиму Always on Display для смартфонів бренду. Тепер же на своїй сторінці у соціальній мережі Weibo він розкрив нові подробиці про роботу довгоочікуваної функції, продемонструвавши її в дії.

Опублікований відеоролик показує не тільки функцію відображення годинника на заблокованому AMOLED-дисплеї смартфона OnePlus, але і можливості кастомізації режиму.

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Згідно з тизером, користувачам буде доступне налаштування колірної схеми оформлення елементів екрану в режимі очікування, лічильник розблокувань, а також можливість швидкого доступу до обраних додатків.

За запевненням Лау, функція Always on Display з'явиться з релізом фірмової програмної оболонки OxygenOS 11, який, за чутками, відбудеться восени поточного року. Попереднє складання прошивки розробники зможуть випробувати вже на наступному тижні – її вихід запланований на 10 серпня.

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