Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

OnePlus показала, як Always On Display працює на їхніх смартфонах: відео

  • 3
Always On Display на OnePlus з'явиться разом з OxygenOS 11 - фото 1
Always On Display на OnePlus з'явиться разом з OxygenOS 11

Минулого тижня генеральний директор OnePlus Піт Лау анонсував появу режиму Always on Display для смартфонів бренду. Тепер же на своїй сторінці у соціальній мережі Weibo він розкрив нові подробиці про роботу довгоочікуваної функції, продемонструвавши її в дії.

Опублікований відеоролик показує не тільки функцію відображення годинника на заблокованому AMOLED-дисплеї смартфона OnePlus, але і можливості кастомізації режиму.

Це цікаво: Блогери порівняли продуктивність бюджетних OnePlus Nord і Google Pixel 4a

Згідно з тизером, користувачам буде доступне налаштування колірної схеми оформлення елементів екрану в режимі очікування, лічильник розблокувань, а також можливість швидкого доступу до обраних додатків.

За запевненням Лау, функція Always on Display з'явиться з релізом фірмової програмної оболонки OxygenOS 11, який, за чутками, відбудеться восени поточного року. Попереднє складання прошивки розробники зможуть випробувати вже на наступному тижні – її вихід запланований на 10 серпня.

Читайте також: 5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 903
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 429
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2463002
Загрузка...
Новини