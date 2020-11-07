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Бюджетний Google Pixel 4a перевірили на міцність: відео божевільного тесту
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Ще до виходу флагманського Pixel 5 компанія Google представила найдоступніший у своїй актуальною лінійці смартфон Pixel 4a зі скромнішими характеристиками. Через кілька місяців гаджет потрапив до відомого техноблогера Зака Нельсона, який влаштував йому фірмовий тест на міцність.
Озброївшись спеціальними інструментами, блогер перевірив захисне скло Google Pixel 4a на стійкість до подряпин.
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Пошкодження стали помітні на позначці в 6 одиниць за шкалою Мооса, що відповідає показникам більшості смартфонів на ринку. Рамка пристрою виготовлена з пластику і легко дряпається канцелярським ножем. Примітно, що по периметру смартфона не передбачено виходів для антен: їх виробник сховав у вигляді тонкої металевої пластини під шаром пластика по периметру пристрою.
Блогер зазначив, що сканер відбитків без проблем працює навіть після нанесення глибоких подряпин. Встановлений у Pixel 4a дисплей не боїться перегріву і самовідновлюється через кілька секунд після впливу вогнем. При спробі зігнути гаджет обома руками він трохи згинається, але при цьому жоден з елементів не пошкоджується.
Автор YouTube-каналу JerryRigEverything оцінив міцність Pixel 4a як прийнятну. Гаджет вартістю $ 349 гідно справляється з екстремальними фізичними навантаженнями. Кожен його елемент добре підігнаний і встановлений, тож не виникає відчуття, що перед користувачем представник бюджетної лінійки смартфонів Google.
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