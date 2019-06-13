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Чемпіон світу з боксу розшукав інтернет-троля, і ось, що з цього вийшло

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Смішне відео із Забом Джудою - фото 1
Смішне відео із Забом Джудою / instagram

6-кратний чемпіон світу у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Заб Джуда (44-10, 30 КО) став учасником незвичайного епізоду. Дивіться кумедне відео!

41-річний боксер вирішив розібратися з інтернет-тролем на ім'я Ноель.

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Після поразки Джуди від земляка Клетуса Селдіна (24-1, 20 КО) 8 червня, диванний боєць написав коментар в Instagram про те, що Заб Джуда вже старий, втратив всі навички і взагалі переоцінений. Спортсмен у свою чергу, в реальному житті відшукав цього сміливця і влаштував йому очну ставку. Пропонуємо вам подивитися, як все це було.

Заб Джуда – чинний боксер. Йому вже 41 рік, але після півторарічного простою американець вирішив повернутися в ринг поєдинком проти Клетуса Селдіна. Заб гостро висловлювався перед боєм, згадуючи, що у нього дострокових перемог більше, ніж всіх поєдинків у опонента.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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