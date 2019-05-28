Коли Олександр Усик проведе новий бій: відповідь промоутера

Український боксер Олександр Усик незабаром повернеться на ринг після травми. Його промоутер вже розповів, коли чекати бій у надважкому дивізіоні.

Олександр Усик, який має пояси чемпіона світу у важкій вазі WBO, WBC і IBF, повинен перейти до суперважкого дивізіону ще 25 травня з Карлосом Такамом. Однак через надто активну підготовку українець отримав травму біцепса. Тому поєдинок довелось скасувати.

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За недавньою інформацією одного із промоутерів Усика Едді Хірна, новий бій Усик пройде у вересні, щоправда, хто стане суперником українця поки невідомо. Не виключено, що на рингу боксер зустрінеться таки з Такамом.

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