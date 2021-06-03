Ремінісценція: вийшов перший трейлер фантастичного трилера з Х'ю Джекманом

Warner Bros. представила трейлер фантастичного трилера Спогади або Ремінісценція, автором якого виступила Ліза Джой (Світ Дикого Заходу).

Стрічка розповідає про світ, де Маямі занурився під воду, а на околиці міста живе головний герой – детектив Нік Бенністер (Хью Джекман), який займається справами розуму. У ролику він допомагає бажаючим знайти втрачені спогади з минулого.

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Життя Ніка кардинально змінюється, коли він зустрічає Мей (Ребека Фергюсон). Звичайна, на перший погляд, справа перетворюється на небезпечну залежність. Коли Мей безслідно зникає, Бенністер намагається її розшукати, розкриваючи в процесі жорстоку змову.

Як розповіла Ліза Джой напередодні в рамках присвяченій виходу трейлера пресконференції, ідея фільму до неї прийшла, коли вона розбирала речі свого покійного діда і натрапила на фотографію незнайомої жінки, про яку дід ніколи не розповідав. Це змусило Джой міцно задуматися над такими речами, як людська пам'ять і моменти минулого.

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