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Цей фільм б'є усі рекорди у світовому прокаті
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Сиквел одного з найбільш високоцінних фільмів жахів демонструє чудові збори. Тихе місце 2 в першу добу після прем'єри заробив 19,3 мільйона доларів і це тільки в Північній Америці.
Тихе місце 2 не випустили одночасно на стрімінгових сервісах, на відміну від інших кінопрем'єр, тому їх показники за результатами пошуку можуть бути значно вищими. Про це пише screenrant.
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Згідно з інформацією The Hollywood Reporter, за перший вікенд прокату американський хорор заробив 58,5 мільйона доларів і це найкращий показник з часів пандемії. Попередній рекорд належав фантастичному бойовику Ґодзілла проти Конга, який дебютував з майже 32 мільйонами доларів.
У 2018 році оригінальне Місце зібрало на старті 50 мільйонів доларів, а загальні підсумкові збори перевищили 340 мільйонів доларів. Виконавиця головної ролі у фільмах Емілі Блант натякнула на створення третьої частини, проте офіційно про неї студія Paramount поки не оголошувала.
Дивіться трейлер фільму Тихе місце 2:
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