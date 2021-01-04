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Ремейк SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, що випускався з підзаголовком Rehy

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Культова гра про Губку Боба вийде на Android та iOS - фото 1
Культова гра про Губку Боба вийде на Android та iOS

Ремейк SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, що випускався з підзаголовком Rehydrated, дуже тепло прийняла публіка та преса. Мабуть, саме тому його розробники вирішили перенести гру на iOS і Android. Днями ж вони повідомили й дату релізу мобільних версій перевидання культової пригоди.

Розробники оголосили, що прем'єра SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated на пристроях під управлінням iOS і Android відбудеться 21 січня 2021 року, а зараз на двох цих платформах уже доступна попередня реєстрація та передзамовлення.

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За портування комп'ютерної гри на мобільні системи відповідає студія HandyGames (відома завдяки Titan Quest). Мобільна версія пригоди стане преміальним релізом і не міститиме мікротранзакцій.

Нагадаємо, що спочатку SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom вийшла ще у далекому 2003 році. У червні 2020 відбувся реліз перевидання Rehydrated для PC, PlayStation 4, Xbox One і Switch. На сайті-зібранні Metacritic ремейк отримав 66-71 бали від критиків і 8,6-9,0 бала від геймерів у залежності від платформи.

Ми на Радіо МАКСИМУМ наполегливо рекомендуємо зареєструватися, щоб стати одним із перших, хто зможе зіграти у культову гру про Губка Боба, але на мобільній платформі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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