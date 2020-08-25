Коли пранк не вдався: кумедне відео з парою розвеселило мережу

Під час карантину в людей побільшало вільного часу, тому не дивно, що збільшилась і кількість домашніх пранків. Але цей хлопець точно не у захваті від популярних розіграшів.

На платформі Reddit користувач з ніком taym117 поділився відео, здавалося б, звичайного пранку. Але ролик за 11 годин зібрав понад 54 балів та більше як 500 коментарів, піднявшись у топи.

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А все тому, що дівчина тримає шваброю склянку з водою під самою стелею. Вона кличе на допомогу свого хлопця, який, звісно ж, бере конструкцію на себе та не розуміє, що від нього хочуть. Далі головна героїня пояснює, що треба опустити склянку, не розливши воду. І такого повороту подій ніхто не очікував. З цим хлопцем краще не жартувати:

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