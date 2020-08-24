Дівчина знімала відео для TikTok, але щось пішло не так

Ця красуня хотіла зняти вірусний ролик у TikTok і в неї вдалось, але все пішло не за планом. Здається, успіх прийшов через біль.

На платформі Reddit користувач з ніком CatalanConqueror поділився, здавалося б, звичайним відео тіктокерки. Але допис за короткий час опинився у трендах, зібравши понад 38 тисяч балів та майже 400 коментарів.

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Все тому, що традиційне танцювальне відео дівчина вирішила доповнити демонстрацією своїх умінь у баскетболі. Звісно ж, головна героїня з упевненістю кидає м'яч у кошик, не озираючись. Але він не лише не потрапляє у ціль, а й рикошетить. Не важко здогадатись, що було далі. Зате коментатори відзначили, що вийшло навіть краще, аніж головна героїня планувала. Тепер це точно небанальний ролик для TikTok.

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