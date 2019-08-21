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Рембо: Остання кров: Сталлоне показав новий тизер фільму

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Рембо: Остання кров: трейлер - фото 1
Рембо: Остання кров: трейлер / Everyeye Cinema

У мережі активно поширюється тизер до продовження культового фільму Рембо: Остання кров (Rambo V: Last Blood), який незабаром вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Знаменитий американський актор Сильвестер Сталлоне у свої 73 не збирається поступатися молоді. Це підтверджує не лише те, що він активно веде профіль в соцмережі Instagram, а й те, що там він ділиться кадрами зі свого життя, а також промо до нового фільму про Рембо. Саме тизер стрічки Рембо: Остання кров (Rambo V: Last Blood) став справді вірусним, адже за короткий час зібрав понад 760 тисяч переглядів! А ви готові до такого видовища? Нагадаємо, що прем'єра фільму запланована на 19 вересня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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