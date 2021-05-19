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Рембо і Міцний горішок з'явилися у трейлері нового сезону Call of Duty: відео
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Як і було обіцяно, у Call of Duty ось-ось з'являться знакові кіногерої 1980-х. Мовиться про двох Джонів – Рембо і Макклейна. Представлення цей дует не потребує, але це не заважає їм стати зірками нового трейлера.
Звичайно ж, повноцінний трейлер значно кращий і наочніший, ніж статичний постер. А виклали його на ютуб-каналі популярної гри. За лічені години ролик подивилися понад 400 тисяч разів.
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Улюблені герої дитинства у ньому роблять те, що вміють найкраще – луплять зловмисників. Однак цією парочкою справа не обмежується. Крім культових персонажів, у третьому сезоні у Warzone додадуть нові пункти інтересів і пару видів зброї (наприклад, балістичний ніж), а в мультиплеєрі Black Ops Cold War з'являться ще дві карти та три режими.
Оновлення, яке додасть у гру новий контент (у тому числі і Рембо з Макклейном) вийде уже 20 травня.
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