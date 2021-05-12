Mario Kart відтворили у реальному житті за допомогою дрона: кумедне відео

Дрон допоміг незалежному режисеру Яну Педхему відтворити гонку з Mario Kart у реальному житті. Правда, відео, яке вийшло, можна випадково сплутати з новою частиною Farming Simulator.

Щоб створити вражаючий ролик, чоловік сів за кермо газонокосарки на своїй дачній ділянці та відправився нарізати кола по траві.

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Чи не найцікавіший процес був знятий літаючим дроном Skydio. Потім режисер додав у нього багато комп'ютерної графіки та візуальних ефектів за допомогою Adobe After Effects і Cinema 4D.

У результаті все це і правда надзвичайно нагадує Mario Kart: незвичайні кути зйомки забезпечив автоматичний оператор на дроні Skydio, а ефекти не дають сплутати джерело натхнення з якою-небудь Farm Simulator – хоча останнє твердження все ж можна і заперечити. За мотивами отриманого відеоролика цілком реально створити власний тематичний картинг з газонокосарками та тракторами. Було б цікаво.

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