Рекорд швидкості на піску спробують побити за допомогою Porsche 911

Зев Ейзенберг, якому належать кілька світових рекордів швидкості на мотоциклах, планує покращити досягнення британського актора Ідріса Ельба на валлійському пляжі Pendine Sands. У 2015 році Ельба за кермом Bentley Continental GT Speed ​​розігнався на піску до 290 кілометрів.

У 2016 році Ейзенберг потрапив у серйозну аварію: під час чергового рекордного заїзду він впав з мотоцикла на швидкості 376 кілометрів на годину.

Після інтенсивного курсу лікування і реабілітація Ейзенберг знову сів на мотоцикл і у 2018 встановив новий рекорд Pendine Sands – на 355-сильному Suzuki Hayabusa він розігнався до 324,4 кілометра на годину.

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Для нового рекорду Ейзенберг і MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo зразка 2015 року і зібрали працюючий на біоетанолі (E85) двигун робочим об'ємом 4,1 літра з особливою системою охолодження. Його віддача становить близько 1200 кінських сил. Купе також отримало доопрацьовану підвіску, трансмісію та каркас безпеки. Останні тести показали, що тільки з половиною потужності автомобіль на асфальті розганяється до 354 кілометрів на годину.

Ідріс Ельба побив рекорд у 2015 році

У 2015 році Ідріс Ельба побив рекорд, який протримався майже 90 років. У 1927 році Малкольм Кемпбелл за кермом автомобіля Bluebird II, оснащеного 22,3-літровим мотором потужністю 450 кінських сил, розігнався на Pendine Sands до 281 кілометра на годину.

Зауважимо, що Ейзенберг сподівається, що у нього вийде досягти 322 кілометрів на годину.

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