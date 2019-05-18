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Рекорд швидкості на піску спробують побити за допомогою Porsche 911
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Зев Ейзенберг, якому належать кілька світових рекордів швидкості на мотоциклах, планує покращити досягнення британського актора Ідріса Ельба на валлійському пляжі Pendine Sands. У 2015 році Ельба за кермом Bentley Continental GT Speed розігнався на піску до 290 кілометрів.
У 2016 році Ейзенберг потрапив у серйозну аварію: під час чергового рекордного заїзду він впав з мотоцикла на швидкості 376 кілометрів на годину.
Після інтенсивного курсу лікування і реабілітація Ейзенберг знову сів на мотоцикл і у 2018 встановив новий рекорд Pendine Sands – на 355-сильному Suzuki Hayabusa він розігнався до 324,4 кілометра на годину.
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Для нового рекорду Ейзенберг і MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo зразка 2015 року і зібрали працюючий на біоетанолі (E85) двигун робочим об'ємом 4,1 літра з особливою системою охолодження. Його віддача становить близько 1200 кінських сил. Купе також отримало доопрацьовану підвіску, трансмісію та каркас безпеки. Останні тести показали, що тільки з половиною потужності автомобіль на асфальті розганяється до 354 кілометрів на годину.
У 2015 році Ідріс Ельба побив рекорд, який протримався майже 90 років. У 1927 році Малкольм Кемпбелл за кермом автомобіля Bluebird II, оснащеного 22,3-літровим мотором потужністю 450 кінських сил, розігнався на Pendine Sands до 281 кілометра на годину.
Зауважимо, що Ейзенберг сподівається, що у нього вийде досягти 322 кілометрів на годину.
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