Реклама з голою Кайлі Дженнер стала хітом мережі (відео)

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер перетворила рекламу нової косметики у хіт мережі. Все тому, що дівчина похизувалась апетитними формами лише у сітчастій накидці. Тут дуже спекотно!

21-річна американська модель, бізнес-вумен та зірка шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер постійно під прицілом камер, однак це не заважає їй вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина ділиться майже всім, що з нею трапляється: від світських заходів і зйомок до звичайних буднів. Також Кайлі не нехтує нагодою рекламувати власну продукцію для краси.

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Нещодавно молодша Дженнер показала промо до нової лінійки сяючих шиммерів для тіла. На ролику можна побачити лише форми Кайлі у сітчастій накидці, яка зовсім нічого не прикриває. Менш як за добу допис побачили понад 7 мільйонів осіб і ця цифра продовжує збільшуватись.

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