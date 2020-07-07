Рейтинг смартфонів, які найвигідніше купувати на вторинному ринку

Обрано найвигідніший смартфон для покупки серед актуальних моделей. Представляємо перелік гаджетів, які найменше втрачають у вартість на вторинному ринку.

Так, найвигіднішими для придбання смартфонами виявилися гаджети від Apple. Першість у рейтингу зайняв iPhone XS Max, який за два роки втратив у середньому близько 56,8% від первісної вартості. Друге місце дісталося iPhone XS, а третє – iPhone XR. Ці моделі знецінилися з моменту виходу на 56% і 53,2% відповідно. Моделі першої трійки мають базовий накопичувач на 64 Гб.

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Далі в рейтингу розташувалися гаджети Samsung, значно поступаючись першій трійці. Так, базовий Samsung Galaxy S9+ знецінився на 75,6%, Galaxy S9 – на 75,9%, а Galaxy Note 9 на 128 Гб – на 72,4%.

Невигідними назвали старі телефони LG V40 ThinQ і G7 ThinQ, що втратили за два роки понад 80% у ціні. Тож у довгостроковій перспективі найвигідніше купувати смартфони Apple і Samsung.

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