Рейтинг: що найбільше відволікає від роботи в офісі

Що найбільше дратує та відволікає від роботи офісних працівників? Виявляється, що найбільший подразник – колеги. Читайте далі та дізнайтеся, чи ви нікого не дратуєте.

Дослідники опитали 5150 офісних працівників, які перебувають не менше трьох днів у корпоративному середовищі, щоб зрозуміти, що насправді відволікає їх від роботи.

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Найчастіше респонденти скаржились на офіси відкритого типу (open space). Дослідження показали, що такі офіси призводять до зменшення співпраці "сам на сам" і зниження продуктивності, особливо для творчих людей.

Проте, відволікання на роботі є проблемою не лише відкритих офісів. Лише 61% респондентів повідомили, що працюють в open space, але 98% опитаних визнали, що відволікаються під час роботи.

Хто та що найбільше відволікає офісних працівників:

Співробітник, який голосно розмовляє телефоном (76% респондентів це дратує) Колеги, які теревенять поруч Телефонні дзвінки або сповіщення Офісні свята (дні народження, вихід на пенсію, народження дітей тощо) Нарада поблизу Відвідування дітей Командні ігри по всьому офісу Відвідування членів сім'ї (крім дітей) Ігри (настільний теніс, футбол, відеоігри тощо) Домашні тварини в офісі Зовнішні звуки (автомобілі, сирени, погода, ландшафтні роботи, лай собак) Колега, які їдять Система опалення або кондиціонування повітря Копіювальний апарат / принтер Звук кава-машини

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