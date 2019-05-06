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Мережу здивувала незвичайна рослина в офісі: фотофакт

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Офісний вазон здивував користувачів - фото 1
Офісний вазон здивував користувачів

Користувачі не можуть відвести погляд від фото офісу, у якому росте справжня рослина-мутант. Найвищий "працівник" не лише здивував, а й нагадав відому казку.

На платформі Reddit користувач з ніком Vegsivir поділився, здавалося б, звичайним фото зі своєї роботи, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. Лише за 6 годин допис побачили більш як 48 тисяч осіб, а ще понад 600 залишили коментарі. І річ зовсім не в красивому інтер'єрі чи комфортних умовах, а в несподівано високій рослині, яка сягає 4 поверхів.

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Як зізнаються коментатори, вазон нагадує втілення казки про Джека та бобове дерево у реальність. Але насправді це просто фікус ліроподібний, який може сягати 12-15 метрів у висоту.

Plant in our office is 4 stories tall. from r/mildlyinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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