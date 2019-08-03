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Рейтинг найшвидших смартфонів липня 2019 року

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ZTE Axon 10 Pro 5G посів перше місце у рейтингу - фото 1
ZTE Axon 10 Pro 5G посів перше місце у рейтингу

Розробники китайського тесту продуктивності смартфонів Master Lu опублікували свіжий рейтинг найпотужніших пристроїв за липень 2019 року. У список увійшли моделі на базі новітнього процесора Snapdragon 855+, Kirin 810 і інших чипів, що вийшли за минулий місяць.

Очолює рейтинг дітище китайського виробника смартфонів ZTE – смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G.

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За версією тесту Master Lu, геймерський ZTE Axon 10 Pro 5G посів перший рядок рейтингу, набравши 409 008 балів у тесті і відтіснивши на другу позицію ASUS ROG Phone 2 з показником у 390 015 очок. Таку продуктивність смартфона від ASUS автори тесту пояснюють тестуванням виробничого зразка смартфона, а не серійної версії.

Рейтинг найшвидших смартфонів липня 2019 року - фото 345318

Так виглядає ТОП-смартфонів липня:

  1. ZTE Axon 10 Pro 5G (Snapdragon 855) – 409 008
  2. ASUS ROG Phone 2 (Snapdragon 855+) – 390 015
  3. Vivo iQOO Neo (Snapdragon 840) – 330 801
  4. Huawei Mate 20 X 5G (Kirin 980) – 299 866
  5. HONOR 9X Pro (Kirin 810) – 267 339
  6. Huawei nova 5i Pro (Kirin 810) – 262 425
  7. HONOR 9X (Kirin 810) – 260 087
  8. Lenovo Z6 (Snapdragon 730) – 256 427
  9. Samsung Galaxy A80 (Snapdragon 720G) – 255 021
  10. Xiaomi Mi CC9 (Snapdragon 710) – 221 047
  11. Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition (Snapdragon 710) – 216 636
  12. Xiaomi Mi CC9e (Snapdragon 655) – 184 607
  13. Vivo Y7s (Helio P65) – 179 585

Замикає трійку лідерів iQOO Neo, що працює на базі ексфлагманського Snapdragon 845. Смартфон набрав 330 801 бал. У тест не потрапили геймерський Black Shark 2 Pro і iQOO Pro 5G, які, швидше за все, доберуться до рейтингу вже у серпні. Обидві моделі побудовані на базі новенького Qualcomm Snapdragon 855+.

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Джерело: Gizmochina
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