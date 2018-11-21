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Рейтинг найшкідливіших алкогольних напоїв для шкіри
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Відомий британський дерматолог і б'юті-влогер Саманта Бантінг розповіла про шкоду алкоголю для шкіри. Також вона склала рейтинг найнебезпечніших напоїв, які негативно впливають на стан шкіри.
"Регулярне вживання алкоголю призводить до хронічного запалення, почервоніння та слабкості судин", – зазначила дерматолог.
І ще: Цей напій ефективно бореться зі зморшками
Крім того, шкіра стає сухою: найбільше страждають ділянки, де вона особливо тонка, наприклад, навколо очей.
Рейтинг Бантінг стартує з текіли. Вона посідає останнє місце, але це зовсім не означає, що на неї варто налягати.
У текілі небагато цукру, тому ризик отримати запалення на шкірі не такий високий, – зазначила вона.
Дерматолог радить відмовитися від солі: так похмілля буде не таким жорстким, і шкірі від цього буде краще.
Наступним іде пиво. Сіль, що міститься в пиві, сприяє сухості шкіри. Втім, у цьому напої є антиоксиданти, які дещо компенсують шкоду. Не таким уже й шкідливим є джин з тоніком або горілка з тоніком. Вони не містять багато цукру, і в розумних кількостях не нашкодять вашій шкірі.
Біле вино продовжує рейтинг. В ньому багато цукру, а це означає, що зранку на вас чекатиме головний біль і суха шкіра. Також біле вино сприяє передчасному старінню.
Воно узагалі не приносить жодної користі, – підкреслила лікар.
Мохіто – причина не лише гарного настрою, а й зморшок. У ньому багато цукру та вуглеводів – і все це не приносить користь шкірі. Висипання та почервоніння можуть стати побічним ефектом веселої вечірки, якщо ви "налягаєте" на мохіто. Але ще гіршою є "Маргарита". Додайте до зморшок, прищів і сухості набряки.
А от найшкідливішим напоєм, на думку дерматолога, є червоне вино. Тим, хто страждає від розацеа (хронічний дерматоз обличчя), пити його категорично не можна, адже ви ніколи не позбудетесь почервоніння. Червоне вино розширює судини, збільшує запалення, сушить та сприяє виділенню гістаміну – все це погані новини для шкіри.
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