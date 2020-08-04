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Рейтинг найпотужніших смартфонів липня за версією AnTuTu

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Перше місце у рейтингу посів OPPO Find X2 Pro - фото 1
Перше місце у рейтингу посів OPPO Find X2 Pro

Творці популярного бенчмарку AnTuTu опублікували оновлений рейтинг найбільш продуктивних смартфонів за підсумками тестування у липні 2020 року. Дізнайтесь, який смартфон посів перше місце, набравши понад 613 тисяч балів.

У зведену таблицю увійшли гаджети під управлінням Android, які засвітилися у базі даних програми не менше 1000 разів, а при підрахунку підсумкового кількості балів враховувалися досягнення моделей з найбільшим об'ємом вбудованої пам'яті.

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Найбільше місць у топ-10 в минулому місяці посіли смартфони бренду OPPO. На вершині рейтингу розташувався флагманський OPPO Find X2 Pro з показником 613 048 балів, а рядком нижче – базовий представник тієї ж серії Find X2, який набрав 606 490 "папуг". Замикає трійку лідерів Redmi K30 Pro з результатом 601 706 балів.

Рейтинг найпотужніших смартфонів липня за версією AnTuTu - фото 419160

Подолати позначку в 600 000 віртуальних одиниць також вдалося Xiaomi Mi10 Pro, який зміг "вибити" 600 840 балів. За ним слідують iQOO Neo3 (596 141), OPPO Ace 2 (595 408), vivo X50 Pro + (595 404), Realme X50 Pro (588 837), Meizu 17 Pro (587 483) і iQOO 3 (587 087).

Примітно, що всі десять моделей, представлених у звіті AnTuTu, оснащені процесором Snapdragon 865. Проте при визначенні результатів тестування бенчмарк враховує й інші показники: оптимізацію програмного забезпечення, обсяг оперативної пам'яті, а також тип накопичувача пристрою.

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Джерело: igeekphone
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